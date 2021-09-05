عاجل | 3 ملايين ريال عقوبة صيد بقر البحر

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بلغت عقوبة صيد حيوان الأطوم «بقر البحر» مليون ريال غرامة للكائن الواحد، ومليونين القيمة التعويضية للكائن، وغرامة 50 ألف ريال في حال التفاعل مع الحيوان بشكل سلبي أدى إلى الإصابة، أو تلف موئله أو خسر مكان تعشيشه أو بيضه، وفقا للائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.

محظورات

تضمنت اللائحة العديد من المحظورات، حسب اختصاصات المراكز البيئية ومنها: حظر قلع الصخور والحصى، وإزالة الرمال الشاطئية والترسبات البحرية، والقيام بأي أعمال ردم أو تجريف، أو استصلاح للشواطئ أو إقامة أو إزالة كاسرات الأمواج والجدران البحرية، وأي إنشاءات أو أعمال هدم ساحلية، أو أي أعمال استكشاف أو تنقيب دون الحصول على ترخيص من المركز.

التراخيص

وشملت أيضاً أحكاماً خاصة بترخيص أنشطة الرياضات البحرية، تحظر إقامة المسابقات والأنشطة الرياضية البحرية، والغوص دون وسائط ذات محركات صديقة للبيئة، ودون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وذلك دون الإخلال باختصاصات وزارة الرياضة والجهات الحكومية ذات الصلة.

الخطط الوطنية

نصت اللائحة على إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية والمحلية، للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة، في البيئة البحرية والساحلية بما فيها التلوث بالزيت والمواد الضارة، وأهمية إبلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب للزيوت أو المواد الضارة، أو فقد أي من حمولة الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي للمملكة، وبما يراعي تطبيق اللائحة.

الغرامة للمرة الأولى

1- صيد الكائنات الفطرية البحرية بدون تراخيص

50 ألف ريال

2- استخراج الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها، من البيئة البحرية والساحلية بدون تراخيص

50 ألف ريال

3- استخراج الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها، المحظور استخراجها من البيئة البحرية والساحلية

100 ألف ريال

4- استزراع أي من أنواع النباتات الغازية أو الدخيلة، في البيئة البحرية والساحلية

200 ألف ريال

5- إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة - غير معالجة - في البيئة البحرية والساحلية

3 ملايين ريال

6- التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل سلبي

- الكائن لم يتعرض لأي ضرر جسدي 5 آلاف ريال

- الكائن تعرض لإصابة أو تلف لموئله، أو خسر مكان تعشيشه أو بيضه «50 ألف ريال»

- التفاعل أدى لقتل الكائن الغرامة حسب كل كائن

غرامات صيد الكائنات البحرية الحية

1- حوت البريدي

الغرامة ريال/ للكائن الواحد

500 ألف ريال

القيمة التقديرية للتعويض للكائن ريال/ للكائن الواحد

مليون ريال

2- حوت المنك

الغرامة ريال/ للكائن الواحد

500 ألف ريال

القيمة التقديرية للتعويض للكائن ريال/ للكائن الواحد

مليون ريال

3- الحوت الأحدب

الغرامة ريال/ للكائن الواحد

500 ألف ريال

القيمة التقديرية للتعويض للكائن ريال/ للكائن الواحد

مليون ريال

4- حوت قاتل كاذب

الغرامة ريال/ للكائن الواحد

600 ألف ريال

القيمة التقديرية للتعويض للكائن ريال/ للكائن الواحد

1200.000

5- حوت العنبر

الغرامة ريال/ للكائن الواحد

700 ألف ريال

القيمة التقديرية للتعويض للكائن ريال/ للكائن الواحد

1400.000

6- دولفين الشائع طويل الأنف

الغرامة ريال/ للكائن الواحد

500 ألف ريال

القيمة التقديرية للتعويض للكائن ريال/ للكائن الواحد

مليون ريال

7- دلفين ريسو

الغرامة ريال/ للكائن الواحد

350 ألف ريال

القيمة التقديرية للتعويض للكائن ريال/ للكائن الواحد

700 ألف ريال

8- دولفين الصيني

الغرامة ريال/ للكائن الواحد

350 ألف ريال

القيمة التقديرية للتعويض للكائن ريال/ للكائن الواحد

700 ألف ريال

9- الدولفين المرقط المداري

الغرامة ريال/ للكائن الواحد

250 ألف ريال

القيمة التقديرية للتعويض للكائن ريال/ للكائن الواحد

500 ألف ريال

10- الدولفين الدوار

الغرامة ريال/ للكائن الواحد

250 ألف ريال

القيمة التقديرية للتعويض للكائن ريال/ للكائن الواحد

500 ألف ريال

11- الدولفين الهندي قاروري الأنف

الغرامة ريال/ للكائن الواحد

300 ألف ريال

القيمة التقديرية للتعويض للكائن ريال/ للكائن الواحد

600 ألف ريال

12- دولفين شائع قاروري الأنف

الغرامة ريال/ للكائن الواحد

250 ألف ريال

القيمة التقديرية للتعويض للكائن ريال/ للكائن الواحد

500 ألف ريال

13- حوت قاتل

الغرامة ريال/ للكائن الواحد

500 ألف ريال

القيمة التقديرية للتعويض للكائن ريال/ للكائن الواحد

مليون ريال

14- دولفين خشن الأسنان

الغرامة ريال/ للكائن الواحد

250 ألف ريال

القيمة التقديرية للتعويض للكائن ريال/ للكائن الواحد

500 ألف ريال

15- الحوت القائد قصير الزعنفة

الغرامة ريال/ للكائن الواحد

250 ألف ريال

القيمة التقديرية للتعويض للكائن ريال/ للكائن الواحد

500 ألف ريال

16- الدولفين المخطط

الغرامة ريال/ للكائن الواحد

250 ألف ريال

القيمة التقديرية للتعويض للكائن ريال/ للكائن الواحد

500 ألف ريال

17- حيوان الأطوم

الغرامة ريال/ للكائن الواحد

مليون ريال

القيمة التقديرية للتعويض للكائن ريال/ للكائن الواحد

2 مليون ريال