شيكابالا: «قعدت في الشارع» ساعة ونصف خلال مباراة التتويج بالدوري المصري

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف شيكابالا، نجم الزمالك، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، كواليس جديدة عن أزمة مباراة البنك الأهلي الأخيرة أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز 2020- 2021.

وقال: جلست ساعة ونصف في الشارع حتى أتمكن من إدخال بعض الجماهير والأسر الزملكاوية.

وأكد أن والد محمود الونش منع من دخول استاد مباراة البنك الأهلي، بجانب أسرة يوسف أوباما.

شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية السبت 4- 9 -2021، حلقة ينتظرها الكثيرون خاصة في ظل أول ظهور لقائد نادي الزمالك عقب تحقيقه بطولة الدوري الثالثة عشرة في تاريخ القلعة البيضاء، بالإضافة إلى الظهور الأول للأباتشي، عقب قرار إيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه عقب مشادته مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ومشاركته في الفيديو المسىء للأهلي وجماهيره.

مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (1)

مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (2)

مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (3)

[image:2:center]