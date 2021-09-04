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شيكابالا عن مشاجراته مع جماهير الأهلي: «هما بيبدأوا بالغلط ويقولوا أنا اللي ببدا»

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شيكابالا عن مشاجراته مع جماهير الأهلي: «هما بيبدأوا بالغلط ويقولوا أنا اللي ببدا» شيكابالا عن مشاجراته مع جماهير الأهلي: «هما بيبدأوا بالغلط ويقولوا أنا اللي ببدا»

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قال محمود عبدالرازق، شيكابالا، إن «جمهور الأهلي في أسوان بس بيقابلوني كويس، وهنا شوية وليا أصحاب الناس بتوصل كلام مبيحصلش، وكانوا عايزين يوصلوا كلام معين بعد نهائي أفريقيا روحت للكابتن موسيماني وقولتله مبروك ومحدش شاف اللقطات دي».

وأردف شيكابالا، في لقائه ببرنامج «الحكاية»، مساء السبت: «معنديش مشاكل مع جمهور الأهلي المشكلة مش عندي المشكلة عندهم، المسؤولين في الكورة شايفين بيحصل تجاوزات معايا، مثلا جماهير راحو مقابر ويشيلوا كلب أسود، أنا رد فعل، بره الناس بيعتذروا ويجيبوا الحقوق لو أنا بلعب في نادي تاني كان جالي حقي».

وتابع: «هما بيبدأوا بالغلط ويقولوا أنا اللي ببدا، وانا هسكت لو المسئولين عن الكورة اخدوا إجراءات وجابوا حقي لكن محدش بيجيب حقي فباخده انا بنفسي».

المصرى اليوم

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