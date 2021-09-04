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أول تعليق لوالد «سمكري البني آدمين» عن شهاداته المزورة

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أول تعليق لوالد «سمكري البني آدمين» عن شهاداته المزورة أول تعليق لوالد «سمكري البني آدمين» عن شهاداته المزورة

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قال خيري عبدالرحيم، والد يوسف «سمكري البني آدمين»، إن نجله حاصل على 3 شهادات، هي شهادة بكالوريوس محاسبة، وشهادة مهن رياضية، وشهادة ثالثة من أمريكا وهى غير معتمدة في .

ونفى «عبدالرحيم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، ما يتردد بشأن حمل نجله شهادات مزورة، مؤكدا أنه كلام غير صحيح، لافتا إلى أن المحل الذي تم غلقه كان للتأهيل الرياضي وعلاج الإصابات الرياضية.

وحول تصريح الفنانة ساندي بشأن أن نجله تسبب لها في إصابة خطيرة، قال: «كان يمكنها أن تحرر محضرا في حينها»، معتبرا أن هناك خلاف شخصي بينهما.

المصرى اليوم

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