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الأهلي يكشف سبب رفض زيارة مجلسه لـ : يتعدى على حقوقنا في لقب القرن

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الأهلي يكشف سبب رفض زيارة مجلسه لـ الزمالك: يتعدى على حقوقنا في لقب القرن الأهلي يكشف سبب رفض زيارة مجلسه لـ : يتعدى على حقوقنا في لقب القرن

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رد الدكتور سعد شلبي، مستشار التسويق بالنادي الأهلي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي، على سؤال الإعلامي أحمد موسى، بشأن إمكانية مجلس إدارة القلعة الحمراء من زيارة .

وأكد خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مسئولو الأهلي يمكن أن يزوروا الزمالك عندما يكون هناك امتثال للقانون.

وأوضح خلال حديثه بقناة صدى البلد، أنه لا يمكن زيارة الزمالك وهو يتعدي على حقوقي وخاصة حق نادي القرن.

وأشار إلى أن لقب نادي القرن هو حصري وخاص بالقلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه مسجل على العلامات التجارية باسم النادي الأهلي.

وتابع الدكتور سعد شلبي، أن جمهور النادي الأهلي يتمتع بوعي كبير في مساندة فريقه، ويعلم التوقيت المناسب في تقديم الدعم.

المصرى اليوم

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