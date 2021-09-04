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قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن التفاوت في درجة الحرارة يجعل الإنسان عرضة للإصابة بالبرد والأنفلونزا، ولذلك يفضل الحصول على لقاح الأنفلونزا بالنسبة لمرضى الحساسية في بداية الخريف أو الشتاء.

وتابع «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن تناول لقاح الأنفلونزا لا يقل عن لقاح كورونا، ومن الممكن الجمع بين اللقاحين، ولكن الفاصل الزمني بين الحصول على اللقاحين هو أسبوعين.

وعن استخدام سم الثعابين في علاج كورونا بنسبة 75%، قال رئيس قسم الحساسية والمناعة، إنه لا توجد أي دراسات علمية مدققة حول هذا الأمر، وهذه الدراسة لم يثبت أي صحتها حتى الآن.