شيكابالا: هنأت موسيماني عقب نهائي القرن

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قال محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم وقائد فريق الكرة بنادي الزمالك، إنه قام بتهنئة بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي عقب نهائي القرن.

وأضاف خلال تصريحات متلفزة: «توجهت إلى موسيماني، عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا وهنأته بتتويج الأهلي باللقب، وقلت له مبروك ولكن الإعلام لم يعرض هذه الأمور ويسلط الضوء على الأزمات فقط».

وأتم: «هناك العديد من اللقطات المميزة التي يتجاهلها الإعلام ويصدر الأزمات فقط وموسيماني قدم لي التحية قبل قمة الدور الثاني وقال لي لا تكرر الهدف للمرة الثالثة».