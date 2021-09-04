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معهد الأئمة والخطباء والمركز الوطني ينظمان دورة تدريبية بمكة تنطلق اليوم

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معهد الأئمة والخطباء والمركز الوطني ينظمان دورة تدريبية بمكة تنطلق اليوم معهد الأئمة والخطباء والمركز الوطني ينظمان دورة تدريبية بمكة تنطلق اليوم
عبر البث المباشر.. وتناقش مساهمة الأئمة والخطباء في مفاهيم الصحة النفسية

معهد الأئمة والخطباء والمركز الوطني ينظمان دورة تدريبية بمكة تنطلق اليوم

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية دورة تدريبية لمنسوبي فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة وذلك اليوم الأحد بقاعة المحاضرات بحي النسيم بالعاصمة المقدسة، وتستمر ليومين حضوريًا وعبر البث المباشر من الساعة الرابعة والنصف عصرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وتناقش الدورة التي تستهدف أكثر من 50 إمامًا وخطيبًا المحاور التالية: بيان المفاهيم الخاطئة عن المرضى النفسيين، والتعريف بأسباب الأمراض النفسية وطرق التعامل معها، وتخفيف الوصمة المجتمعية تجاه المريض النفسي، والتعريف بحقوق المريض النفسي.

وتأتي هذه الدورة في إطار الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية لنشر المفاهيم التي تلامس حاجة المجتمع وتحقق الأهداف الاستراتيجية التي تخدم المجتمع السعودي بالتنسيق والتكامل مع مختلف الأجهزة الحكومية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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