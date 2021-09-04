في لقاء ودي بالرياض .. الهلال يتغلب على الكويت الكويتي بثنائية

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تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على نظيره "الكويت الكويتي" بهدفين نظيفين؛ وذلك في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء أمس السبت، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن تحضيرات الفريقين لمنافسات الموسم الرياضي 2021 / 2022م.

أحرز ثنائية الهلال كلٌ من "متعب المفرج وعبدالله رديف" بالدقائق (30، 55) على التوالي.

بدأ ليوناردو جارديم المباراة بكل من: عبدالله المعيـوف، مـدالله العليـان، متعـب المفرج، جانغ هيون سو، ناصر الدوسري، محمد جحفلي، مصعب الجوير، لوسيانو فييتو، ماثيوس بيريرا، موسى ماريغا، بافيتيمبي غوميز .

وأشرك "جارديم" في الشوط الثاني: حبيـب الوطيـان، أمير كردي، عبدالرحمن الدخيل، صهيب الزيد، عبدالله رديف.الهلال