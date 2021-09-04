«البحوث الفلكية» يكشف موعد هلال شهر صفر

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد سوف يولد هلال شهر صفر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 52 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء المقبل (اليوم التالي ليوم الرؤية). ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية (الإثنين) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأضاف المعهد: «يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم».

وتابع: «بذلك يكون الثلاثاء المقبل هو المتمم لشهر المحرم 1443هـ، وتكون غُرة شهر صفر 1443 هـ فلكيا يوم الأربعاء».