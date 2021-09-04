أخبار عاجلة

توافد طلاب الثانوية العامة بالأقصر على اللجان لأداء امتحان الكيمياء والجغرافيا -
إصابة شاب بطلق بقنا ناري وتكثيف أمنى لكشف ملابسات الواقعة -
حبس مسجل خطر يدير كيان تعليمي وهمى يصدر شهادات مزورة بالأقصر -
كشف سر وفاة طفلة كفر الدوار .. قتلها عمها وادعي سقوطها على سطح الجيران -
الممرض ضحية «السجود للكلب» باكيا: مش قادر أواجه الناس أنا وولادي -
قبل الشتاء .. علماء استرازينيكا يعلنون عن تطورات جديدة حول لقاح كورونا -
دورات مجانية للتسجيل المسبق للشحنات بالجمارك -
كيلو مانجو يصل إلى 75جنيه .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
تعرف على خريطة مأموريات الضرائب بعد الدمج -
المالية: بدء دمج مأموريات ضرائب الدخل والقيمة المضافة الشهر الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الرئيس الإيراني: نرفض التفاوض مع الضغط والتهديد.. وأمن أفغانستان من أمن بلادنا

Print
الرئيس الإيراني: نرفض التفاوض مع الضغط والتهديد.. وأمن أفغانستان من أمن بلادنا الرئيس الإيراني: نرفض التفاوض مع الضغط والتهديد.. وأمن أفغانستان من أمن بلادنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، رفضه للتفاوض الممارس مع الضغط والتهديد، حيث لم يجد نفعا وقد اختبره الأمريكيون والأوروبيون،مؤكدا أن التفاوض آداة دبلوماسية مطروحة على الدوام، جاء ذلك في حوار مع التلفزيون الايراني مساء اليوم.

وأضاف ما تسعى إليه بلاده هو رفع الحظر وأن تكون مصالح الشعب الايراني هي محور المفاوضات.

وحول أفغانستان قال، لقد أصيبت بجرح كبير إثر الظلم الذي مارسه الأميركيون والدول الأخرى بحقها واليوم يعلن المجتمع الدولي أن أكثر من 30 ألف طفل أفغاني أصيبوا فيما تستضيف ايران اليوم، 3 ملايين أفغاني تعرضوا للضرر، فالتواجد الأميركي ادى إلى اهدار حقوق الكثير من الأفغانيين.

وأكد أن الحل في افغانستان هو أن تاتي حكومة بصوت وإرادة الشعب الأفغاني، مضيفا: أمن أفغانستان هو أمننا وأولويتنا هي التواصل مع جيراننا.

وأشار إلى أن تواجد الأميركيين في أفغانستان على مدى عقدين من الزمن، أثبت بأن هذا التواجد أدى إلى ضياع حقوق الشعب الافغاني ومورست أمور مناهضة لحقوق الانسان ضده.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
توافد طلاب الثانوية العامة بالأقصر على اللجان لأداء امتحان الكيمياء والجغرافيا

توافد طلاب الثانوية العامة بالأقصر على اللجان لأداء امتحان الكيمياء والجغرافيا

إصابة شاب بطلق بقنا ناري وتكثيف أمنى لكشف ملابسات الواقعة

إصابة شاب بطلق بقنا ناري وتكثيف أمنى لكشف ملابسات الواقعة

حبس مسجل خطر يدير كيان تعليمي وهمى يصدر شهادات مزورة بالأقصر

حبس مسجل خطر يدير كيان تعليمي وهمى يصدر شهادات مزورة بالأقصر

كشف سر وفاة طفلة كفر الدوار .. قتلها عمها وادعي سقوطها على سطح الجيران

كشف سر وفاة طفلة كفر الدوار .. قتلها عمها وادعي سقوطها على سطح الجيران