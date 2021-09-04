الرئيس الإيراني: نرفض التفاوض مع الضغط والتهديد.. وأمن أفغانستان من أمن بلادنا

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أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، رفضه للتفاوض الممارس مع الضغط والتهديد، حيث لم يجد نفعا وقد اختبره الأمريكيون والأوروبيون،مؤكدا أن التفاوض آداة دبلوماسية مطروحة على الدوام، جاء ذلك في حوار مع التلفزيون الايراني مساء اليوم.

وأضاف ما تسعى إليه بلاده هو رفع الحظر وأن تكون مصالح الشعب الايراني هي محور المفاوضات.

وحول أفغانستان قال، لقد أصيبت بجرح كبير إثر الظلم الذي مارسه الأميركيون والدول الأخرى بحقها واليوم يعلن المجتمع الدولي أن أكثر من 30 ألف طفل أفغاني أصيبوا فيما تستضيف ايران اليوم، 3 ملايين أفغاني تعرضوا للضرر، فالتواجد الأميركي ادى إلى اهدار حقوق الكثير من الأفغانيين.

وأكد أن الحل في افغانستان هو أن تاتي حكومة بصوت وإرادة الشعب الأفغاني، مضيفا: أمن أفغانستان هو أمننا وأولويتنا هي التواصل مع جيراننا.

وأشار إلى أن تواجد الأميركيين في أفغانستان على مدى عقدين من الزمن، أثبت بأن هذا التواجد أدى إلى ضياع حقوق الشعب الافغاني ومورست أمور مناهضة لحقوق الانسان ضده.