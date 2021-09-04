وزيرة التضامن: الرئيس يفكر في ملابس وأحذية الصيادين وجامعي القمامة والباعة الجائلين

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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه دائما الوزراء بتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصري، وخاصة البسطاء، وتوفير جانب حقوقي وإنساني واضح وصريح خاصة فيما يتعلق بعدالة التوزيع.

وأضافت القباج، خلال برنامج «تحت الشمس» عبر فضائية «الشمس»، مساء السبت، أن قضية «عدالة التوزيع» دائما ما تكون واضحة للغاية في كل لقاءات وخطابات الرئيس السيسي، بالإضافة إلى قضية ترشيد الموارد ومنحها لمن يستحقها، مستكملة: «الكثير يشتكون من أن بعض الموارد قلت، لكن ما يحدث هو إعادة توزيعها بشكل عادل قدر المستطاع».

ولفتت إلى أن هناك اهتماما شديدا من قِبل الرئيس بالفئات الأولى بالرعاية، والعمالة غير المنتظمة كالصيادين والصائدات من السيدات، مشدّدة على أن هذه الموضوعات تشغل بال الرئيس السيسي، مختتمة: «الرئيس يفكر في ملابس وأحذية الصيادين والعاملين بالموبيليا والأخشاب وجامعي القمامة والباعة الجائلين وغيرهم من فئات العمالة غير المنتظمة».