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«اتهامات بتسريب التشكيل».. طبيب ومترجم كارتيرون يشعلان الفتنة بين اللاعبين

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«اتهامات بتسريب التشكيل».. طبيب الزمالك ومترجم كارتيرون يشعلان الفتنة بين اللاعبين «اتهامات بتسريب التشكيل».. طبيب ومترجم كارتيرون يشعلان الفتنة بين اللاعبين

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اشتعلت الأجواء داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، بسبب الأزمة التي أثارها كل من الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، وأحمد شعبان مترجم كارتيون، وبعض أعضاء الجهاز الإداري، بتسريبهم تشكيل الفريق لوسائل الإعلام قبل المباريات، وتدخلهم في الأمور الفنية، ومحاولتهم التأثير على قرار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، وهو ما أثار غضب اللاعبين وبعض من أفراد الجهاز الفني.

وأكد مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للزمالك رفض ذكر اسمه، أن محمد أسامة وأحمد شعبان، يتدخلان في الأمور الفنية الخاصة بالفريق، ويحاولون التأثير على المدرب الفرنسي في اختيار بعض اللاعبين وإبعاد بعض الآخر، وهو الأمر الذي اعترض عليه الأشخاص داخل الجهاز الفني، وحذروا كارتيرون من استمرار تدخل الثنائي في الأمور الفنية، خوفًا من ضرب استقرار الفريق.

وأضاف المصدر أن الأزمة التي حدثت بين أسامة نبيه وباتريس كارتيرون، في الفترة الماضية وتهديده بتقدم باستقالته من منصبه، كانت بسبب الثنائي السالف ذكرهم وتدخلهم في الأمور الفنية.

وأوضح المصدر أن هذه التدخلات، دفعت نبيه وبعض من أعضاء الجهاز الفني، يفكرون في عدم الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

كما طالب بعض اللاعبين بالزمالك، اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب، بضرورة التدخل لإنهاء المشاكل الإدارية والفنية داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة أن هناك أكثر من واقعة حدثت، خلال المباريات الأخيرة في مسابقة الدوري، على رأسها تسريب التشكيل وبعض المشاكل الإدارية كادت تبعد الفريق عن لقب الدوري الممتاز الذي توج به النادي للمرة الـ13 في تاريخه.

المصرى اليوم

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