أحمد عبدالقادر يتحدث عن عودته لـ الأهلي ومواجهة تشيلسي وسر رسالته لـ حسام حسن

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عبر أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بالعودة للفريق بعد أن قضى الموسم الأخير معارًا لنادي سموحة، مشيرًا إلى أنه جاهز للمنافسة، للحصول على ثقة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدرة الفريق على الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.

وقال أحمد عبدالقادر في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: «سعادتي لا توصف بالعودة من جديد للفريق بعد موسم مميز مع فريق سموحة شاركت خلاله في عدد كبير من المباريات وسجلت وصنعت العديد من الأهداف، والحمد لله حققت هدفي من فترة الإعارة بعد أن اكتسبت الكثير من الخبرات في الدوري الممتاز، وأشكر مسئولي النادي الأهلي على إتاحة هذه الفرصة لي لكي يتم تجهيزي بشكل مناسب، كما أشكر الجهاز الفني لفريق سموحة ومسئولي النادي على هذه الفترة».

وأضاف: «عندما خرجت للإعارة كان هدفي تقديم نفسي بشكل جيد وإثبات جدارتي، وكنت على علم بمتابعة الجهاز الفني لي، وهو ما منحني دوافع كبيرة للمزيد من الاجتهاد حتى ظهرت بهذه الصورة التي كانت سببًا في عودتي، وأتمنى أن يحالفني التوفيق مع الفريق وأقدم ما يجعلني محل ثقة الجهاز الفني والجماهير».

وأكمل: «الحمد لله على التوفيق الذي حالفني وكان من بين أسباب عودتي.، وبالتأكيد هذا الأمر يزيد من شعوري بالمسئولية، وما قدمته مع سموحة وحصلت بسببه على إشادة الجماهير يجعلني مطالبًا بأن أقدم أكثر منه وهو ما أسعى إليه».

وتحدث أحمد عبدالقادر عن الجلسة التي جمعته مع موسيماني عقب مباراة سموحة في الدوري وقال: «فوجئت وأنا في غرفة الملابس بأن مستر موسيماني يريد الحديث معي. كانت مفاجأة سارة للغاية وخلال الجلسة أشاد بي وأكد لي أنه يتابعني بشكل جيد، وطلب مني الاستمرار في تقديم مستويات مميزة لكي أعود إلى الأهلي من جديد، وثقته وسام على صدري».

وأضاف: «اللعب تحت قيادة مستر موسيماني يمثل لي الكثير، فهو مدير فني على أعلى مستوى وحقق مع الأهلي بطولات وأرقامًا كبيرة بعدما حصل على 5 بطولات في أقل من موسمين. وأي لاعب يتمنى أن يتدرب معه ويستفيد منه ويتطور على يديه، وجلسته معي كان لها مفعول السحر بالنسبة إليَّ».

وانتقل اللاعب للحديث عن الجيل الحالي من لاعبي الأهلي قائلًا: «لم يحالفني الحظ باللعب للأهلي في جيل الكباتن الكبار محمد أبوتريكة ووائل جمعة ومحمد بركات، ولكني محظوظ بالانضمام في هذا التوقيت والفريق يضم كوكبة من اللاعبين هم الأفضل في القارة، بعد أن حققوا بطولات وإنجازات جعلتهم بمثابة تكرار للجيل الذهبي للنادي، كما أن وجود لاعبين كبار مثل الكباتن وليد سليمان ومحمد الشناوي وسعد سمير مهم للغاية في وجود محمد مجدي أفشة ومحمد شريف لنقل الخبرات إلى مجموعة الشباب الصاعدين، وهو ما يجعلني واثقًا في استمرار الفوز بالبطولات خلال الفترة المقبلة».

وأكد أحمد عبدالقادر أنه كان يتابع مباريات الأهلي بشغف كبير، ويوم المباراة كان يمثل له حدثًا خاصًّا، حيث يحرص على مشاهدة المباريات برفقة أصدقائه وقال: «مباراة نهائي إفريقيا أمام الزمالك (نهائي التاسعة) ستظل استثنائية بالنسبة إليَّ. سيناريو المباراة وتوقيت الهدف الثاني يجعلها لا تنسى. الجميع كان ينتظر نهاية المباراة بالتعادل وعندما سجل أفشة هدفه القاتل كانت فرحتي هيسترية ولا توصف. أتمنى أن أعيش مثل هذه اللحظات من جديد وأكون في الملعب ونحصل على البطولة الحادية عشرة».

وعن علاقته بلاعبي الأهلي قال اللاعب: «علاقتي مميزة بجميع اللاعبين ونحن على تواصل مستمر، وهو ما سوف يساعدني على الانسجام بشكل سريع، حتى حسام حسن المنضم للفريق مؤخرًا تربطني به علاقة جيدة للغاية وهو مهاجم مميز وإضافة حقيقية، وكنا نتبادل الأدوار بين صناعة الأهداف وتسجيلها في سموحة وأتمنى أن يتكرر ذلك مع الأهلي».

وكشف اللاعب عن سر رسالته الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لحسام حسن وقال: «بعد إعلان الأهلي عن إتمام التعاقد مع حسام حسن وجهت له رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان نصها (على اتفاقنا) حيث إن الدولاب الخاص به في غرفة ملابس سموحة ملاصق للدولاب الخاص بي، وكان هناك اتفاق بيننا أن نتجاور في غرفة الملابس بالأهلي لأنه خجول للغاية واتفقت معه على ذلك حتى أساعده في التعرف بشكل أكبر على اللاعبين».

وتحدث أحمد عبدالقادر عن طموحاته مع الأهلي خلال الفترة القادمة وقال: «الفريق مقبل على تحديات عديدة، ولدينا بطولات السوبر المحلي وكأس السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية، وهي بطولات نسعى للفوز بها وإسعاد الجماهير، والفريق يملك العناصر المميزة والجماهير العظيمة التي تدعم طموحاتنا. وأنا أحلم بمواجهة تشيلسي في كأس العالم للأندية والفوز باللقب لأن كرة القدم لا تعرف معطيات مسبقة».

وأضاف: «أعرف جيدًا حجم المسئولية التي تنتظرني في الموسم الجديد وجاهز لأي تحدٍّ. أجيد اللعب في مركز 10 والجناح الأيسر، ولكني جاهز للمشاركة في أي مركز وفقًا لرؤية الجهاز الفني، وبدون شك المنافسة مع الأسماء الكبيرة في خط هجوم الأهلي ستكون صعبة للغاية، لكنها مهمة من أجل مصلحة الفريق وضرورية للارتقاء بمستوى جميع اللاعبين واكتساب المزيد من الخبرات».

وعن مثله الأعلي في كرة القدم قال أحمد عبدالقادر: «مثلي الأعلى محليًّا هو الكابتن محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية وعلى الصعيد العالمي أعشق إيدن هازارد خاصة عندما كان يلعب بقميص فريق تشيلسي، وهي الفترة التي قدم خلالها أداءً خرافيًّا».

واختتم أحمد عبدالقادر حديثه بتوجيه الشكر إلى جماهير النادي على ثقتها الكبيرة فيه ودعمها المستمر له، مؤكدًا أن الأهلي يسعى لتقديم موسم مميز للغاية، من أجل الفوز بكل البطولات، وسيقاتل لإسعاد الجماهير.