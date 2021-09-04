أخبار عاجلة

توافد طلاب الثانوية العامة بالأقصر على اللجان لأداء امتحان الكيمياء والجغرافيا -
إصابة شاب بطلق بقنا ناري وتكثيف أمنى لكشف ملابسات الواقعة -
حبس مسجل خطر يدير كيان تعليمي وهمى يصدر شهادات مزورة بالأقصر -
كشف سر وفاة طفلة كفر الدوار .. قتلها عمها وادعي سقوطها على سطح الجيران -
الممرض ضحية «السجود للكلب» باكيا: مش قادر أواجه الناس أنا وولادي -
قبل الشتاء .. علماء استرازينيكا يعلنون عن تطورات جديدة حول لقاح كورونا -
دورات مجانية للتسجيل المسبق للشحنات بالجمارك -
كيلو مانجو يصل إلى 75جنيه .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
تعرف على خريطة مأموريات الضرائب بعد الدمج -
المالية: بدء دمج مأموريات ضرائب الدخل والقيمة المضافة الشهر الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

سوريا توافق على تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر أراضيها

Print
سوريا توافق على تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر أراضيها سوريا توافق على تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر أراضيها
  • لا يوجد مقالات

جي بي سي نيوز:- قال الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري، نصري خوري، السبت، إنّ سوريا وافقت على طلب لبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية.

وأضاف خوري خلال زيارته إلى سوريا مع وفد وزاري لبناني، إنّه "يوجد اتفاقية سابقة باستجرار الغاز من مروراً بسوريا والأردن إلى لبنان؛ لكن الجانب المصري توقف عن إمداد لبنان بالغاز واليوم نعمل على إعادة تفعيلها".

وأشار، إلى أن "للزيارة مدلولات سياسية وأخرى تتعلق بموضوع الغاز وإعادة تفعيل التعاون بين البلدين".

ولفت، إلى أن "سوريا دائماً كانت إيجابية في كل توجهاتها وتجاوبت رغم الجراح التي أصابتها بسبب عدد من المواقف لكنها كانت تعلو على جراحها وتحرص على التعاون مع لبنان ومساعدته".

وبين خوري، أن الزيارة هي الأولى لوفد رسمي لبناني منذ 2011 وهدفها بحث موضوع استجرار الغاز من مصر إلى لبنان مروراً بسورية لإنتاج الطاقة الكهربائية؛ موضحاً أن "مدة الزيارة يوم واحد ومن المتوقع التوصل إلى اتفاقيات معينة".

سانا + المملكة

 

جي بي سي نيوز

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 11 سبتمبر 2021

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 11 سبتمبر 2021

"مصر للطيران".. يسمح بدخول السعودية لمَن تلقى جرعة واحدة بشرط.. تعرَّف عليه

"مصر للطيران".. يسمح بدخول السعودية لمَن تلقى جرعة واحدة بشرط.. تعرَّف عليه

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية