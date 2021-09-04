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"بلدية تربة": سبب حريق مرمى النفايات شبهة جنائية.. وللأسف للمرة الثالثة

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"بلدية تربة": سبب حريق مرمى النفايات شبهة جنائية.. وللأسف للمرة الثالثة "بلدية تربة": سبب حريق مرمى النفايات شبهة جنائية.. وللأسف للمرة الثالثة
قالت: سيتم متابعة إحالته لمركز شرطة المدينة لإكمال اللازم والكشف عن المتسببين

أصدرت بلدية تربة بمنطقة حائل بيانًا بشأن الحريق الذي اندلع مساء أمس الجمعة في مرمى النفايات شرق تربة للمرة الثالثة خلال الشهر الحالي، مؤكدة أن شبهة جنائية تقف وراء اندلاعه.

وتفصيلاً، قالت البلدية: "اندلع حريق بمرمى النفايات لبلدية تربة حائل مساء يوم الجمعة الموافق 1443/1/28 هـ، وتمكنت فِرق الدفاع المدني بمدينة تربة حائل من السيطرة عليه وإخماده. وقد شاركت البلدية بعد التنسيق مع إدارة الدفاع المدني بعدد من الآليات على الفور في حينه".

وأضافت: "وإذ نود أن نؤكد للمواطنين الكرام أن سبب الحريق هو شبهة جنائية، وللأسف للمرة الثالثة؛ فسوف يتم متابعة إحالة الحادث إلى مركز شرطة مدينة تربة حائل لإكمال اللازم، والكشف عن المتسببين بالحريق".

يُشار إلى أن حريق مرمى النفايات لبلدية تربة حائل تسبب في انبعاث الأدخنة والروائح الكريهة إلى السكان بعد أن غطت كثافة الأدخنة سماء المدينة ثلاث مرات خلال الشهر الحالي، وتحركت البلدية وفِرق الدفاع المدني لإخماده.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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