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إقبال الطلاب والعاملين بجامعة مطروح على تلقي لقاح كورونا

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إقبال الطلاب والعاملين بجامعة مطروح على تلقي لقاح كورونا إقبال الطلاب والعاملين بجامعة مطروح على تلقي لقاح كورونا

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قال رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت الموافق الرابع من سبتمبر ٢٠٢١، إن مركز التطعيمات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمقر كلية التربية في مدينة مرسى مطروح؛ شهد إقبالًا لتلقي لقاح كورونا.

وأوضح رئيس الجامعة أن مركز التطعيم يستقبل الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس يوميًا بمقر كلية التربية، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً.

وأشاد النجاربدور الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح ، في توفير اللقاح لكافة المواطنين بالمجان وان الجامعة حريصة على تطعيم طلابها ومنتسبيها بلقاح كورونا.

وأشار الدكتور مصطفى النجار، إلى أنه يجب على جميع متلقي اللقاح تسجيل البيانات على الموقع الرسمي لوزارة الصحة قبل الذهاب لأخذ الجرعة، مشيرًا لظهور اسم جامعة مطروح على موقع التسجيل للتطعيمات.

المصرى اليوم

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