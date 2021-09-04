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ضبط لصين أثناء سرقة الغلال من منزل مزارع في سوهاج

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ضبط لصين أثناء سرقة الغلال من منزل مزارع في سوهاج ضبط لصين أثناء سرقة الغلال من منزل مزارع في سوهاج

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تحفظت اليوم مباحث مركز شرطة طما في شمال محافظة سوهاج، على لصين ضبطهما الأهالى أثناء محاولتهما سرقة «غلال» من منزل مزارع بدائرة المركز.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، بتمكن الأهالي من ضبط أحمد. ق. م «22 سنة- عامل»، وكرم. ب. ع «20 سنة – عامل» ويقيمان بدائرة المركز، حال قيامهما بسرقة بعض الغلال من منزل سمعان. س. ب «35 سنة- مزارع»، مستخدمين دراجة بخارية «توك توك» ملك وقيادة الثاني، فانتقل العميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، والعقيد أيمن عثمان وكيل فرع البحث.

وأفاد مالك المنزل بمحاولة المذكورين سرقة غلال من حوش ملحق بمنزله، وبمواجهة المتهمين اعترفا أمام الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، بارتكابهما الواقعة، وضبط بحوزتهما «جوال غلال»، وتم التحفظ على المتهمين والمسروقات والدراجة البخارية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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