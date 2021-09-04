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حركة «حماس» تشيد بمواقف إيران الداعمة للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة

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حركة «حماس» تشيد بمواقف إيران الداعمة للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة حركة «حماس» تشيد بمواقف إيران الداعمة للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة

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أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، بمواقف ايران الداعمة للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي بين هنية مع وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبداللهيان، لتهنئته بمناسبة توليه حقيبة الخارجية في الايرانية الجديدة.

وأكد وزير الخارجية الإيرانية على خيار المقاومة باعتباره السبيل الوحيد لتحرير فلسطين وانهاء الاحتلال الاراضي الفلسطينية.

واضاف عبداللهيان، إن بلاده كسابق عهدها ستدعم نضالات الشعب الفلسطيني من اجل تحرير بلاده وانشاء دولة مستقلة تشمل جميع الأراضي التاريخية في فلسطين وعاصمتها القدس.

وأدان الوزير الإيراني الجرائم المستدامة التي تمارسها إسرائيل بحق النساء والأطفال الفلسطينيين.

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