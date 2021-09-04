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سعد شلبي: سعة استاد الأهلي سيكون 70 ألف متفرج.. والجراج بمساحة بعض الأندية

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سعد شلبي: سعة استاد الأهلي سيكون 70 ألف متفرج.. والجراج بمساحة بعض الأندية سعد شلبي: سعة استاد الأهلي سيكون 70 ألف متفرج.. والجراج بمساحة بعض الأندية

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كشف الدكتور سعد شلبي، مستشار التسويق بالنادي الأهلي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، عن سعة النادي الأهلي المخطط إنشاؤه قريبا.

وقال خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، ستكون سعة الاستاد من 50-70 ألف متفرج.

وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، أن الإدارة حصلت على كل التراخيص اللازمة من أجل ستاد النادي الأهلي.

وتحدث عن جراج النادي الأهلي بمدينة نصر، قائلًا: «مساحة جراج النادي الأهلي بمدينة نصر بمساحة بعض الأندية».

المصرى اليوم

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