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الإسماعيلي يُخطر الأجانب بالموعد الجديد لبداية فترة الإعداد

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الإسماعيلي يُخطر الأجانب بالموعد الجديد لبداية فترة الإعداد الإسماعيلي يُخطر الأجانب بالموعد الجديد لبداية فترة الإعداد

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أخطر الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، الثلاثي الأنجولي آري بابل والناميبي بينسون شيلونجو والتونسي مروان الصحراوي، بالموعد الجديد لانطلاق فترة الإعداد استعدادًا للموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، قد قرر تأجيل انطلاق فترة الإعداد والتي كان مقررًا لها اليوم السبت، حتى يوم الخميس المقبل، في ظل عدم حسم أمر تجديد عقده مع قلعة الدراويش.

وكانت الساعات الماضية، شهدت خلافات بين اللجنة الفنية بالإسماعيلي بقيادة على أبوجريشة وإيهاب جلال، بشأن الصفقات الجديدة، التي سيتم تدعيم بها الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، الامر الذي جعل المدير الفني يدرس عدم تجديد عقده مع الدراويش.

وهناك جلسة جمعت الجنة الفنية مع إيهاب جلال، مساء السبت، لتقريب وجهات النظر، والعمل على إنهاء الصفقات التي سيتم تدعم بها الفريق.

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