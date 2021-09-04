شلبي: الأهلي أكبر علامة تجارية في الشرق الأوسط.. وحقق أعلى مبيعات عضويات

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كشف الدكتور سعد شلبي، مستشار التسويق بالنادي الأهلي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، عن افتتاح 4 صالات رياضية بفرع الأهلي زايد خلال الفترة المقبلة.

وأكد خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن النادي الأهلي لديه امكانية في زايد لاستضافة بطولات دولية.

وكشف سعد شلبي عن قيمة عضوية النادي الأهلي، وأكد أن قيمة اشتراك النادي الأهلي الجزيرة ومدينة نصر 750 ألف جنيه.

وأوضح مستشار التسويق بالنادي الأهلي، أن زيادة رسوم الاشتراكات نتيجة حجم الطلب المتزايد.

وتابع، أن هناك 2300 عضوًا في فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس بقيمة عضوية 250 ألف جنيه للعضو.

وشدد خلال حديثه بقناة صدى البلد على أن النادي الأهلي حقق أعلى مبيعات في العضوية على مستوى الأندية.

وأضاف أن النادي الأهلي أكبر علامة تجارية في الشرق الأوسط، والأفرع الأربعة الرئيسية للأهلي في القاهرة وفرع مدينة الأقصر بحجم استثمارات كبيرة.

وكشف أن حجم الاستثمارات في الأهلي مدنية نصر 251 مليون جنيه، و81 مليون جنيه استثمارات في أهلي الجزيرة، و761 مليون جنيه استثمارات أهلي التجمع الخامس الذي يشهد نهضة حضارية.

وتابع سعد شلبي، مستشار التسويق بالنادي الأهلي أن حجم استثمارات النادي الأهلي في البنية التحتية فقط مليار و292 مليون جنيه، فيما يبلغ دخل النادي الأهلي من الرعاية 510 مليون جنيه ليكون بذلك الأهلي النادي الأكثر حصولا على مبالغ من الرعاية في المنطقة كما وصل حقوق الرعاية والبث إلى ما يقرب من مليار جنيه، موضحا أن قيمة الفرق مع أقرب المنافسين للنادي الأهلي 2 مليار جنيه.