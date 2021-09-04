غزل المحلة يتعاقد مع أولى صفقاته الصيفية

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حسم مسؤولو نادي غزل المحلة برئاسة على العباسي، التعاقد مع الإيفواري إبراهيما كونيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد غزل المحلة مع إبراهيما كونيه، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال لاعب حر، وذبك بناءً على طلب مختار مختار، المدير الفني لزعيم الفلاحين.

ويٌعد إبراهيما كونيه، هو أول صفقات غزل المحلة، خلال الميركاتو الصيفي، ويسعى مسؤولي النادي، لتنفيذ طلبات الجهاز الفني بالتعاقد مع صفقات سوبر، حتى يستطيع الفريق التواجد في أحد مراكز المقدمة في جدول الدوري الموسم المقبل والابتعاد عن شبح الهبوط.

يُذكر أن غزل المحلة تعاقد مع مختار مختار، ليتولى تدريب الفريق خلفًا لخالد عيد، الذي تمت إقالته عقب انتهاء الموسم المنقضي.