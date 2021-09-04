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ساندي تكشف تفاصيل جديدة عن «سمكري البني آدمين»: تسبب لي في عاهة مستديمة

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ساندي تكشف تفاصيل جديدة عن «سمكري البني آدمين»: تسبب لي في عاهة مستديمة ساندي تكشف تفاصيل جديدة عن «سمكري البني آدمين»: تسبب لي في عاهة مستديمة

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روت الفنانة ساندي، تفاصيل معاناتها من شخص يصف نفسه بـ«سمكري البني آدمين».

وقالت ساندي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، إنها تعرفت على «سمكري البني آدمين» من خلال أحد أصدقائها، لإيجاد حل لها لأنها تعاني من اعوجاج في العمود الفقري، وبعد إجراء العلاج بأسبوع شعرت بآلام شديدة في العمود الفقري اضطرتها إلى الذهاب إلى الطبيب لإجراء الفحوصات المناسبة.

وأضافت: «لما رحت ليه اديته الأشعة وقال لي مش مهمة وما تقلقيش أنا هظبط كل حاجة.. ولما تعبت وعملت أشعة عند الدكتور قال لي أنتِ عملتِ حادثة ولا إيه؟ النخاع الشوكي كان هيسبب لك شلل رباعي».

وأكدت أنها تعرضت للإصابة من «سمكري البني آدمين» منذ عامين، وما زالت تعاني حتى الوقت الحالي، وهذا لأن الدم لا يصل إلى المخ بشكل طبيعي بسبب مشكلات الغضروف فتسبب لي في عاهة مستديمة، مؤكدة أنه ليس له أي علاقة بالطب ولكنه خريج سياحة وفنادق، وما زلت حتى الآن أعاني من مضاعفات بسبب سمكري البني آدمين.

المصرى اليوم

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