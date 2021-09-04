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أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مران المنتخب الاخير اليوم السبت، أن المجموعة التي تقع فيها مصر متوازنة وسيكون فيها صراع كبير والجولة الأولي أظهرت ذلك من حيث وجود ندية ومنافسة بين كل المنتخبات، مشيرا إلى أن كل أطراف المجموعة لديها رغبة في المنافسة خلال منافسات كأس العالم.

وأضاف أنه لن تكون هناك مباراة سهلة والدليل نتائج الجولة الأولى والتي شهدت فوز ليبيا، مؤكدا أن مباراة فريقه أمام الجابون ستكون صعبة ونحن نأمل في الحصول على نقاطها الثلاثة رغم رغبة المنافس الكبيرة في تعويض هزيمته أمام ليبيا وهو ما يؤكد على أن الاجواء خلال مباراة الغد ستكون صعبة ولكننا نسعي من جانبا لتحقيق الهدف المطلوب وهو التركيز على التأهل لكأس العالم.

وقال إن كل تفكيرنا في المباراة هو الفوز والتعامل مع كل السيناريوهات المتاحه حسب دراسته للمنافس، مؤكدا أن الفوز سيكون هام وسيضع المنتخب في موقف جيد جدا في جدول ترتيب المجموعة، مضيفا أن محاولاتنا لضم محمد صلاح للمشاركة في مباراة الجابون كللت بالنجاح بعد موافقة ناديه ليفربول على إرساله وبمجهود من الاتحاد لإنهاء كافة الاتفاقات، وأشار إلى أنه درس الفريق الجابوني وتابع مباراته امام ليبيا مؤكدا امتلاكه لعناصر مميزة ولكن كانت هناك بعض الأخطاء ظهرت على الفريق ومنحت ليبيا الفوز.