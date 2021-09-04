رئيس «إسنا» يتابع مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

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شدد المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، على متابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة»، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كل القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وتفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال مشروعات «حياة كريمة»، بدأت بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى توماس وعافية والجاري العمل به على قدم وساق لتقديم أكثر من7 خدمات مختلفة للمواطنين وبلغت نسبة التتفيذ 85%، كما تم نفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروي النجوع وأيضا أعمال إنشاء سور مدرسة الزراعة والجاري العمل به.