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أحمد موسى: تفجير خط الغاز العربي 14 مرة في سوريا منذ 2011

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أحمد موسى: تفجير خط الغاز العربي 14 مرة في سوريا منذ 2011 أحمد موسى: تفجير خط الغاز العربي 14 مرة في سوريا منذ 2011

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مساعي لإعادة إحياء خط الغاز العربي الذي يمر بين والأردن وسوريا.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن سوريا يتواجد بها خط الغاز العربي الذي تم إنشاءه في عام 2000 بطول 1300 متر يبدأ من بورسعيد، العريش، العقبة في الأردن، وفي دمشق وحمص وطرابلس.

وتابع: "الإدارة الأمريكية قررت مؤخرا توقيع عقوبات على الشركات التي تعقد صفقات مع سوريا، ولكن الإدارة الأمريكية وافقت لمصر والأردن على إعادة إحياء مشروع خط الغاز العربي".

وأشار إلى أن خط الغاز العربي تم تفجيره في سوريا 14 مرة بعد عام 2011، موضحا أن مصر عازمة على نقل الغاز إلى لبنان لمساعدتها على تخطي أزماتها عبر خط الغاز العربي، ورحبت سوريا بطلب لبنان لاستقبال الغاز المصري والكهرباء من خلال الأردن.

وكشف موسى أن مصر لديها محطتين لتسييل الغاز الطبيعي بقدرات كبيرة.

المصرى اليوم

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