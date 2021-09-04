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مستفيدة من مبادرة حياة كريمة : «البيت كان بالطوب الأبيض والسقف بوص»

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مستفيدة من مبادرة حياة كريمة : «البيت كان بالطوب الأبيض والسقف بوص» مستفيدة من مبادرة حياة كريمة : «البيت كان بالطوب الأبيض والسقف بوص»

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قالت ليلى عبدالحميد علام، إحدى المستفيدات من مشروع حياة كريمة في قرية صقر التابعة إلى محافظة البحيرة، إن منزلها كان في السابق عبارة عن غرفة وحمام ومطبخ.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنها كانت تقطن في منزلها القديم منذ 13 عاما ولم يكن به أي مقومات الحياة وتم بناءه بالطوب الأبيض وكان السقف مكون من البوص فقط.

وأضافت ليلي علام أنها في البداية لم تكن تتوقع أن يتم إعادة بناء منزلها من جديد ضمن مبادرة حياة كريمة، مبدية سعادتها بتجديد منزلها بالكامل.

ونصحت الإعلامية عزة مصطفى، ليلي عبدالحميد بأن تطلب من أبنتها عندما تتزوج بتنظيم النسل حتى تحافظ على صحتها وتستطيع ان تهتم بأولادها بالشكل المرجو.

المصرى اليوم

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