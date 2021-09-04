الأخضر يبدأ استعداده لمباراة عمان .. والبعثة تغادر مساء الغد

★ ★ ★ ★ ★

وسط متابعة وحضور رئيس اتحاد القدم

وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد المقرن، واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب عمان مساء يوم الثلاثاء القادم على "ملعب مجمع السلطان قابوس"، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واجتمع المسحل بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية، نقل في كلمته تهنئة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمناسبة الفوز، وثقته بنجوم الأخضر في مواصلة تحقيق الأهداف.

وأشاد المسحل في كلمته على الأداء الفني والانضباط التكتيكي والروح العالية التي تمتعوا بها طوال مجريات المباراة. ونوه المسحل بأهمية المباراة القادمة وقوة المنتخب العماني مما يتطلب على الجميع مواصلة العمل بتركيز عالٍ، ومشددًا في كلمته على ثقة الجميع بهم ومتمنيًا لهم التوفيق وكسب نقاط المباراة كاملة من أجل المضي نحو تحقيق الهدف.

ميدانيًا، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد". بدأت بتمارين الإحماء، قبل أن يجري اللاعبون تمارين استرجاعية متنوعة باستخدام الكرة.

يواصل "الأخضر" تدريباته يوم غدٍ الأحد عند الساعة 45 : 5 مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

يُشار، إلى أن بعثة المنتخب السعودي ستغادر إلى سلطنة عمان مساء يوم غدٍ الأحد من مطار الملك خالد الدولي عبر طائرة خاصة.المنتخب السعودي ‬كأس العالم