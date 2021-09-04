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الأخضر الشاب يتعادل مع مقدونيا ضمن مباريات الدورة الدولية

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الأخضر الشاب يتعادل مع مقدونيا ضمن مباريات الدورة الدولية الأخضر الشاب يتعادل مع مقدونيا ضمن مباريات الدورة الدولية
في المرحلة الثانية من خطة الإعداد لكأس آسيا

الأخضر الشاب يتعادل مع مقدونيا ضمن مباريات الدورة الدولية

تعادل السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا أمام نظيره منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 1-1 في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، ضمن الدورة الودية الدولية التي يشارك بها "الأخضر" في جمهورية سلوفينيا وتستمر حتى التاسع من سبتمبر الجاري، وتأتي ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد لكأس آسيا 2023.

ودخل المدير الفني للمنتخب السعودي صالح المحمدي المباراة بتشكيلة مكونة من: بلال الدواء، علي النخلي، محمد الدوسري، حسن ربيع، عبدالمجيد العنزي، حسن سفياني، عبدالله الزيد، وليد صابر، وليد العيافي، محمد المري وعلي عبدالروؤف.

وسجل هدف "الأخضر" اللاعب "محمد المري" من ركلة جزاء في الدقيقة 78 من عمر اللقاء، بعد إعاقة وليد العيافي.

وشهد الشوط الثاني من المباراة مشاركة كل من عبدالعزيز الفرج، خالد مجرشي، مشاري النمر، يزيد الغامدي وعبدالعزيز العليوة، بدلاً من عبدالمجيد العنزي، محمد المري، علي النخلي، علي عبدالرؤوف، وليد العيافي.

ويختتم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا معسكره يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة المنتخب الروسي.المنتخب السعودي كأس آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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