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"الصحة" تستعرض المؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح وتجيب عن أبرز الاستفسارات.. غدًا

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في المؤتمر الصحفي لمستجدات

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد 27 من المحرم الموافق 5 سبتمبر 2021 المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وخلال المؤتمر، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة، والإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا COVID-19 عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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