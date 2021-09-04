صبا مبارك وحفظي ومحمد دياب يحضرون العرض الأول لفيلم أميرة في مهرجان ڤينيسيا

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استقبل مهرجان فينيسيا السينمائى فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب الذي أقيم العرض الأول مساء اليوم بحضور مخرجه محمد دياب ومنتجه محمد حفظي وأبطاله صبا مبارك وتارا عبود.

وينافس الفيلم في مسابقة «آفاق» خلال الدورة الـ 78 من مهرجان ڤينيسيا السينمائي الدولى، الذي يقام خلال الفترة من 1 وحتى 11 سبتمبر الجاري.

أسرة فيلم أميرة في مهرجان فينيسيا

ويُعد «أميرة» ثالث أفلام «دياب» كمخرج بعد فيلمى «٦٧٨» إنتاج 2010، و«اشتباك» إنتاج 2016، والذى فاز بأكثر من 30 جائزة دولية، ويتناول فيلم «أميرة» قصة تدور أحداثها في فلسطين، ليصبح أول فيلم فلسطينى يقوم بإخراجه مصري.

أسرة فيلم أميرة في مهرجان فينيسيا

«أميرة» يتناول قصة مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منى والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

أسرة فيلم أميرة في مهرجان فينيسيا

ويضم فريق عمل الفيلم عددًا كبيرًا من النجوم العرب، في مقدمتهم صبا مبارك وعلى سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً في دور «أميرة»، وقيس ناشف ووليد زعيتر، وهو من مونتاج أحمد حافظ الذي سبق له التعاون مع دياب في فيلم «اشتباك»، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.