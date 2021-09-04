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DS تلبي نداء المستقبل وتتحول بالكامل للكهرباء

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DS تلبي نداء المستقبل وتتحول بالكامل للكهرباء DS تلبي نداء المستقبل وتتحول بالكامل للكهرباء

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حددت DS عام ٢٠٢٤ لبداية الاقتصار التام على الكهرباء بدءاً من تقديم النسخة الكهربائية من DS4 والتي سيتبعها إطلاق طراز كهربائي جديد ببطارية عالية الأداء قدرتها ١٠٤ كيلو واط / الساعة توفر مدى سير حتى ٧٠٠ كيلومتر.

قدمت DS نسخ E-TENSE عام ٢٠١٩ حيث أطلقت DS3 Crossback الكهربائية بالكامل بينما انطلقت DS4 وDS7 وDS9 بمنظومة هجينة قابلة للشحن تراوحت قوتها بين ٢٢٥ و٣٦٠ حصان مع دفع رباعي للعجلات ما وفر نسخة تعمل بالكهرباء من جميع طرازات العلامة الفرنسية الفاخرة.

هدفت استراتيجية الشركة المستقبلية لتقديم كفاءة عالية عبر تقنيات متطورة تجمع بين الراحة والأداء الديناميكي وتضمن الخروج عن القيود الحالية لعمل السيارات وقد تمكنت DS من أن تكون العلامة الرائدة المقدمة بمنظومات قوة متعددة المصادر في أوروبا خلال ٢٠٢٠ بأقل متوسط لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

كما أكدت DS استمرار تواجدها ببطولة فورميلا E حيث جددت مشاركتها حتى ٢٠٢٦ فقد أصبحت الشركة الفاخرة الوحيدة الفائزة بلقبين متتابعين للفريق والسائقين وتعمل حالياً على تطوير الجيل الجديد من سيارتها المخصصة لهذه السباقات.

وتعمل الشركة أيضًا على تخفيض انبعاثات منشئاتها الصناعية امتثالاً لاتجاه تحالف ستيلانتس المالك للعلامة كما تجري بعض الأبحاث لتطوير خامات مبتكرة ضمن عملية تحول مصدر الطاقة.

المصرى اليوم

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