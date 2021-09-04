بعد أيام من قرار اعتزاله.. رايكونن يصاب بـ«كورونا» ويغيب عن سباق فورمولا-1 الهولندي

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أعلن فريق ألفا روميو، اليوم السبت، أن سائقه الفنلندي كيمي رايكونن، بطل العالم السابق، سيغيب عن سباق الجائزة الكبرى الهولندي، المقرر غدًا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وسيحل السائق البولندي روبرت كوبيتسا مكان رايكونن في سباق الغد المقرر على مضمار زانتفورت.

وأضاف الفريق أن رايكونن، الذي أعلن قبل أيام أنه سيعتزل المنافسة في فورمولا-1 بنهاية الموسم، لا يعاني من أي أعراض ويتمتع "بمعنويات جيدة".

وخضع رايكونن للعزل الذاتي في الفندق الذي يقيم فيه، وقد أكد الفريق أن الفحوص الخاصة بباقي أفراد الفريق جاءت نتائجها سلبية.

تجدر الإشارة إلى أن كوبيتسا هو السائق الاحتياطي لفريق ألفا روميو خلال هذا الموسم، علما بأنه شارك في 97 سباقا خلال مشواره في فورمولا-1.