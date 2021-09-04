«بقاتلك بفني».. محمد رمضان يواصل الرد على عمرو أديب

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سخر الفنان محمد رمضان من انتقاد الإعلامي عمرو أديب له بسبب التقاطه صورة تذكارية بجوار مرفأ بيروت.

ونشر رمضان صورة لأديب، عبر خاصية «الاستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، ودمجها بإحدى أغنياته التي تحمل اسم «فيرس»، وتقول كلمات الأغنية :«يا ويلكم ده جالي في مملكتي ومجالي.. يميني وشمالي كتيبة إسود.. فضلت مستني بحضر في جني بقاتلك بفني».

كان الإعلامي عمرو أديب، قد سخر من رمضان بسبب التقاطه صورة تذكارية بجوار مرفأ بيروت، قائلاً: «الأستاذ الدكتور راح اتصور في مرفأ بيروت.. راح يعمل فوتوسيشن هناك، قال يعني بيتضامن، مع أهالي الضحايا راح واخد الفوتو سيشن ومركب عليه أغنية من بتوعه وكان هذا الموقع يصلح لعمل فيديو كليب».

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» على شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن ما فعله رمضان أثار غضب الكثير من اللبنانيين، متابعاً: «ليه (رمضان) بيعمل كده.. هو فاكر إن العالم مقفول ومحدش هيشوف ولا هيسمع.. فاكر إن محدش هيعرف».