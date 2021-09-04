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أتوبيس التوعية والإعلام لمنظومة التأمين الصحي الشامل يواصل جولاته بمحافظة السويس

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أتوبيس التوعية والإعلام لمنظومة التأمين الصحي الشامل يواصل جولاته بمحافظة السويس أتوبيس التوعية والإعلام لمنظومة التأمين الصحي الشامل يواصل جولاته بمحافظة السويس

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واصل أتوبيس التوعية والإعلام لمنظومة التأمين الصحي الشامل جولاته بأحياء وميادين محافظة السويس وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد نشأت المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تواجد الأتوبيس بميدان تحيا بحى فيصل.

وخلال الجولات تم مناشدة أهالي المحافظة ممن لم يقوموا بالتسجيل في المنظومة بسرعة التوجه لأقرب وحدة صحية أو التوجه لأتوبيس التوعية والإعلام للتسجيل وفتح ملف للأسرة.

أتوبيس التوعية والإعلام لمنظومة التأمين الصحي الشامل يواصل جولاته بمحافظة السويس .

المصرى اليوم

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