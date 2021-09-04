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أعلن نادي الجونة تعاقده رسميًا مع كريم طارق، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الجونة، مع كريم طارق، في صفقة بيع نهائي، وذلك بناء على طلب رضا شحاتة، المدير الفني للفريق، والذي طلب ضرورة التعاقد معه، لحل العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز الجناح الأيسر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الجونة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لأهداق كريم طارق تحت تعليق: «الأسرع في مصر.. كريم طارق إلى الجونة».

ويُعد كريم طارق، هو ثالث صفقات الجونة، خلال الميركاتو الصيفي، بعد أن تعاقد مع الأثيوبي شيملس بيكلي، صانع ألعاب مصر المقاصة، ومحود الجزار، الذي تم تفعيل بد شرائه من النادي الأهلي.

يُذكر أن مسؤولى نادي الجونة جددوا التعاقد مع رضا شحاتة، المدير الفني، لمدة موسم، وذلك بعد النتائج الجديدة التي حققها الفريق في الموسم المنقضي في مسابقة الدوري.