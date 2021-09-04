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قبل أيام من مواجهة النصر .. تراكتور الإيراني يجمد نشاط الفريق الكروي

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قبل أيام من مواجهة النصر .. تراكتور الإيراني يجمد نشاط الفريق الكروي قبل أيام من مواجهة النصر .. تراكتور الإيراني يجمد نشاط الفريق الكروي

قبل أيام من مواجهة النصر .. تراكتور الإيراني يجمد نشاط الفريق الكروي

أصدر نادي تراكتور الإيراني، اليوم السبت ، بيانًا أعلن من خلاله تجميد جميع الأنشطة في النادي، بينها نشاط الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهته النصر السعودي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021.

وأوضح البيان، أن القرار الذي اتخذته الإدارة يأتي في ظل استمرار الاحتجاجات من بعض الجماهير، وتجمعها الدائم خلال الأيام الماضية، ما كان سببًا في توتر الأجواء، وغياب الهدوء، في الأرجاء.

وجاء في البيان: "بالنظر إلى التوترات الأخيرة حول مقر الفريق والحضور المتكرر لأنصار النادي في الأيام الأخيرة، ووفقًا لمطالب الحاضرين، تقرر ابتداءً من هذا التاريخ ، تعليق جميع أنشطة النادي".

وأضاف : "بناء على الأحداث الأخيرة التي وقعت في أكثر اللحظات حرجًا، سيكون الفريق تحت مسؤولية مجلس كرة القدم الإقليمي".

يُذكر أن تراكتور الإيراني تأهل إلى الدور الثاني من البطولة القارية باحتلاله المركز الثاني في دور المجموعات، حيث سيلاقي النصر السعودي الثلاثاء الـ14 من سبتمبر الجاري، على ملعب حمد بن جاسم بنادي السد في الدوحة.دوري أبطال آسيا النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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