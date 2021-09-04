أخبار عاجلة

4 جامعات تشارك في دورة المحافظات الحدودية بالعريش تحت شعار «معًا في سيناء» -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1865 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان -
بالفيديو.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي القبض على أسيرين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع -
أمطار رعدية على منطقة عسير.. تستمرّ حتى الساعة الـ٨ مساءً -
الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي -
مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية -
فتح باب التسجيل في مجموعات التقوية بمدارس شمال سيناء -
اليوم.. السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان -
أطباء معهد القلب يوقعون الكشف الطبي بالمجان في العريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الهلالات : متعاطي المخدرات لأول مرة لا يعفى من العقوبة والغرامة

Print
الهلالات : متعاطي المخدرات لأول مرة لا يعفى من العقوبة والغرامة الهلالات : متعاطي المخدرات لأول مرة لا يعفى من العقوبة والغرامة

جى بي سي نيوز  :- قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمد الهلالات أن القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021 الذي أقره المجلس قبل يومين لا يُعفي متعاطي المخدرات من العقوبة والغرامة.

وأضاف الهلالات في تصريح صحفي اليوم إنه لا يفلت من العقوبة والغرامة كل من تعاطى أو حاز أو زرع أو صنع أو انتج أو استورد أو هرب (بقصد التعاطي) إنما لا يُسجل بحقه قيدا أمنيا.

وأكد الهلالات أن السياسة العقابية التي أرادها المشرع هي نوع من إعطاء الفرصة لإصلاح هذه الفئة التي تستخدم المخدرات لغايات التعاطي لأول مرة وأن لا تكون الاسبقية والقيد الجرمي حائلا بينه وبين اعطاءه فرص العمل أو ادماجه في المجتمع خاصة أن هناك بعض المتعاطين قد يُغرر بهم أو يكونوا ضحية التعاطي لأول مرة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
عقب تشكيل الحكومة اللبنانية.. الحريري يقدم الدعم لميقاتي

عقب تشكيل الحكومة اللبنانية.. الحريري يقدم الدعم لميقاتي

أول ظاهرة إيجابية بعد إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة

أول ظاهرة إيجابية بعد إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة

عون: الحكومة أحسن ما توصلنا إليه وعلينا العمل للخروج من المهوار

عون: الحكومة أحسن ما توصلنا إليه وعلينا العمل للخروج من المهوار

لبنان: التجهيز لاستقبال الغاز المصري يحتاج من شهرين إلى 3

لبنان: التجهيز لاستقبال الغاز المصري يحتاج من شهرين إلى 3