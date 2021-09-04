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وفد لبناني في دمشق لبحث استجرار الطاقة والغاز من الاردن و

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وفد لبناني في دمشق لبحث استجرار الطاقة والغاز من الاردن و مصر وفد لبناني في دمشق لبحث استجرار الطاقة والغاز من الاردن و

جي بي سي نيوز :- يزور وفد وزاري لبناني السبت دمشق، وفق ما أفادت وزارة الاعلام السورية، في أول زيارة رسمية حكومية رفيعة المستوى إلى سوريا منذ اندلاع النزاع قبل عشر سنوات، بهدف بحث استجرار الطاقة والغاز من والأردن عبر سوريا.

وأوردت وزارة الاعلام السورية في دعوة للصحافيين في دمشق أن وزير الخارجية فيصل المقداد سيستقبل السبت عند معبر المصنع - جديدة يابوس الحدودي الوفد اللبناني المؤلف من نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع والخارجية زينة عكر ووزير المالية غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

وسيعقد الطرفان لقاء في وزارة الخارجية السورية.

وقال مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية إن زيارة السبت "تندرج في إطار التأكد من قدرة الدولة السورية على السير بمشروع" استجرار الغاز المصري عبر الأردن ثم سوريا وصولاً إلى شمال لبنان .

وأشار إلى أنه من المتوقع "إعادة احياء" اتفاقية موقعة في العام 2009 تتضمن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا.

AFP

جي بي سي نيوز

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