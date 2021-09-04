السفارة الأمريكية تشكر الاردن على تضامنه مع ضحايا الفيضانات

★ ★ ★ ★ ★

المدينة نيوز :- عبرت السفارة الأمريكية في عمان عن تقديرها لتضامن الأردن مع ضحايا الفيضانات.

وقالت في تغريده على تويتر "‏تعرب السفارة الامريكية في عمان عن شديد الشكر و التقدير لمشاعر الاردن حكومة و شعبا بالتعازي بضحايا الفيضانات في ولايتي نيويورك و نيوجيرزي". وأضافت السفارة نستذكر في هذه المواقف كلمات الرئيس جو بايدن لجلالة الملك عبدالله الثاني: "لطالما كنتم الى جانبنا، و سنبقى دوما الى جانب الاردن".

