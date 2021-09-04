أخبار عاجلة

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1865 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان -
بالفيديو.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي القبض على أسيرين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع -
أمطار رعدية على منطقة عسير.. تستمرّ حتى الساعة الـ٨ مساءً -
الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي -
مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية -
فتح باب التسجيل في مجموعات التقوية بمدارس شمال سيناء -
اليوم.. السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان -
أطباء معهد القلب يوقعون الكشف الطبي بالمجان في العريش -
وفاة «جحا سيناء» عن عمر يناهز 50 عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

السفارة الأمريكية تشكر الاردن على تضامنه مع ضحايا الفيضانات

Print
السفارة الأمريكية تشكر الاردن على تضامنه مع ضحايا الفيضانات السفارة الأمريكية تشكر الاردن على تضامنه مع ضحايا الفيضانات

المدينة نيوز :- عبرت السفارة الأمريكية في عمان عن تقديرها لتضامن الأردن مع ضحايا الفيضانات.
وقالت في تغريده على تويتر "‏تعرب السفارة الامريكية في عمان عن شديد الشكر و التقدير لمشاعر الاردن حكومة و شعبا بالتعازي بضحايا الفيضانات في ولايتي نيويورك و نيوجيرزي". وأضافت السفارة نستذكر في هذه المواقف كلمات الرئيس جو بايدن لجلالة الملك عبدالله الثاني: "لطالما كنتم الى جانبنا، و سنبقى دوما الى جانب الاردن".
 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
عقب تشكيل الحكومة اللبنانية.. الحريري يقدم الدعم لميقاتي

عقب تشكيل الحكومة اللبنانية.. الحريري يقدم الدعم لميقاتي

أول ظاهرة إيجابية بعد إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة

أول ظاهرة إيجابية بعد إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة

عون: الحكومة أحسن ما توصلنا إليه وعلينا العمل للخروج من المهوار

عون: الحكومة أحسن ما توصلنا إليه وعلينا العمل للخروج من المهوار

لبنان: التجهيز لاستقبال الغاز المصري يحتاج من شهرين إلى 3

لبنان: التجهيز لاستقبال الغاز المصري يحتاج من شهرين إلى 3