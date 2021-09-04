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«المحامين»: غدا حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بـ7 نقابات فرعية

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«المحامين»: غدا حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بـ7 نقابات فرعية «المحامين»: غدا حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بـ7 نقابات فرعية

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابات السويس، والمحلة الكبرى، والمنوفية، وبورسعيد، وجنوب البحيرة، وجنوب الشرقية، ودمياط، وذلك برئاسة رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال، الأمين العام للنقابة.

وذكرت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن جلسة حلف اليمين تعقد بمقر النقابة العامة، في تمام الساعة التاسعة صباحا، على أن تستأنف الجلسات يوميًا حتى الأربعاء المقبل.

ونبهت النقابة، على الأعضاء الجدد بعدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف، وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، والحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

وأضافت: «من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية، ويرجى إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وإحضار رقم القيد الخاص بالمحامي، أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على المحامين».

واختتمت: «على من لم يتمكن من تسلم كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن، لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس».

المصرى اليوم

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