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نشاط مكثف بـ «صحة كفر الشيخ» لمكافحة التدخين

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نشاط مكثف بـ «صحة كفر الشيخ» لمكافحة التدخين نشاط مكثف بـ «صحة كفر الشيخ» لمكافحة التدخين

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شهد ديوان عام مديرية الشؤون الصحيه بكفر الشيخ اجتماع منسقي لجان مكافحة التدخين بالإدارات الصحية بمحافظة كفرالشيخ للإعداد لحملة مكافحة التدخين، حيث تم التدريب من قبل ياسر حلمي المراقب العام بإدارة مكافحة التدخين بالإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة والسكان على أعمال حملة مكافحة التدخين، حملة مستمرة ومناقشة خطط العمل وكيفية متابعة مؤشرات العمل .

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تقديم سبل المساعدة للإقلاع عن التدخين حفاظاً على صحة المواطنين من أضرار التدخين المباشرة بكافة أنواعه وحماية ذويهم من أضرار التدخين .

المصرى اليوم

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