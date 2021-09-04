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«المحامين»: «شمال الدقهلية» تنتهي من تجهيز وصيانة غرفة النقابة بشربين

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«المحامين»: «شمال الدقهلية» تنتهي من تجهيز وصيانة غرفة النقابة بشربين «المحامين»: «شمال الدقهلية» تنتهي من تجهيز وصيانة غرفة النقابة بشربين

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أعلنت نقابة المحامين، عن انتهاء نقابة شمال الدقهلية الفرعية، برئاسة محمد الصياد، نقيب الفرعية، من تشطيب غرفة أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بمحكمة شربين، وذلك بالشكل الذي يليق بالأعضاء من المحامين، وذلك برعاية مجلس النقابة الفرعية.

قال محمد رشاد، عضو الشباب بنقابة شمال الدقهلية، إن النقابة تعمل على إعادة صيانة وتجهيز غرف المحامين بالشكل الذي يتناسب معهم، منوهًا إلى أنه تم الانتهاء من غرفة المحامين بشربين، وجاري الانتهاء من غرفة المحامين ببلقاس.

وأضاف عضو الشباب، أن العمل سيبدأ بغرفة المحامين بمحكمة دكرنس، مشيرًا إلى أن الصيانة تشمل كهرباء وطلاء الجدران، إلى جانب إعادة تأثيث الغرف التي تحتاج ذلك.

المصرى اليوم

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