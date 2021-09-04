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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

قالت الداخلية في بيان اليوم السبت :«فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة وإحداث إصابته التي أودت بحياته».

وأضافت :«بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة دمنهور من أحد المستشفيات بوصول (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) متوف إثر إصابته بكدمة بالرأس، وبسؤال شقيقه اتهم عامل، مقيم بدائرة المركز، تم ضبطه، بالتعدي على شقيقه بالضرب ودفعه مما أدى إلى سقوطه أرضاً وارتطام رأسه بجسم صلب إثر مشادة بينهما تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».