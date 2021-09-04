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كشف الفنان دياب عن كواليس مسلسل كلبش الذي شارك في بطولته مع الفنان أمير كرارة وحبه لأدوار الشر.

وأضاف دياب خلال لقاءه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، «احب تلك أدوار الشر لأن بها انفعالات ومشاعر رغم حبي بعدم التخصص في دور معين والعمل في أدوار وأنماط مختلفة».

وتابع أن عادل ادهم ومحمود المليجي هم أهم الممثلين في مجال الشر، وهم اساتذة كبار ولديهم شخصية مميزة ومختلفة، وانا افضل مدرسة الشر المستتر .

وعن الصراعات التي يعيشها الوسط الفني حاليا قال دياب :«نحن نعيش في زمن العجائب، وأكثر ما يقلقني أنني لا أحب المشاكل أو الصراعات واحب السلام والهدوء .

قال الفنان دياب الحمد لله ادائى بيتطور من مرحلة إلى أخرى، وبدايتى في التمثيل مع مسلسل ساحرة الجنوب ومرورا بالعديد من التجارب واتقنت اللهجة الصعيدية.

وأضاف أنه أتقن اللهجة الصعيدية من جيرانه الصعايدة في أمبابة وهو ما جعله متمكن منها في مسلسل ساحرة الجنوب.

وعن اللهجة البدوية في مسلسل الاختيار قال إن اللهجة البدوية صعبة جدا وتمرنت عليها كثيرا .