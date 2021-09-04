أخبار عاجلة

بداية من اليوم .. تقديم تظلمات وفحص أوراق إجابات الثانوية العامة الإضافية (الرابط ) -
استعدادت بمطار مرسي علم لاستقبال ٧٠ رحلة خلال الأسبوع الجاري -
تخصيص 30 فدان لاقامة فرع لجامعة الأزهر بجنوب سيناء -
ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو) -
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حمدالله : سعيد أنني لاعب في النصر.. سأعود لمنتخب المغرب

Print
حمدالله : سعيد أنني لاعب في النصر.. سأعود لمنتخب المغرب حمدالله : سعيد أنني لاعب في النصر.. سأعود لمنتخب المغرب

حمدالله : سعيد أنني لاعب في النصر.. سأعود لمنتخب المغرب

أكد عبدالرزاق حمدالله نجم فريق النصر، ارتياحه في صفوف فريقه، متمنياً البقاء لأطول فترة ممكنة في المملكة العربية .

وقال حمدالله رداً على أسئلة جماهير النصر عبر حساب النادي في تويتر: "سعيد أنني لاعب في النصر، وسعادتي أكبر بوجودي بالفريق تحت قيادة الأمير خالد بن فهد والرئيس مسلي آل معمر، الإدارة تعرف مصلحة النادي بتجديد عقدي أو غير ذلك، أما قدوتي فهو البرازيلي رونالدو، فهو الوحيد الذي كان يلفت انتباهي".

وتابع "مصلحة النادي فوق كل شيء، ومرتاح للغاية في السعودية، أشعر أنني في بلدي، حيث لم أشعر أنني ألعب كرة قدم، إلا حينما لعبت أمام جمهور النصر، وهم أكبر محفز قبل أي مباراة، ولا شيء يصف شعوري عندما يهتف جمهور النادي باسمي. أحبهم كثيراً".

وأضاف أحاول إسعادهم بأكبر قدر ممكن، في 2005 لعب النصر أمام أولمبيك آسفي المغربي، وكنت حاضراً وقتها ومن تلك اللحظة بدأت أعرف النصر، سبحان الله الأقدار أتت بي للنادي العريق.

وأردف "حصدنا النسخة الاستثنائية الوحيدة والأصلية للدوري السعودي للمحترفين 2019، ولا أنسى فيه هدفي الأغلى الثاني بشباك الباطن".

وأوضح "إنني لا أهتم إطلاقاً بالشائعات أياً كان مصدرها، وطموحي القادم الفوز بجميع البطولات هذا الموسم. نمتلك فريقاً مميزاً يمكنه تحقيق ذلك".

وعن إمكانية عودته للمنتخب المغربي، رد: "ما دمت طموحاً وشغوفاً فمن الممكن أن أعود مجدداً، فقد لعبت مع المغربي كثيراً لكن أفضل مباراة لي كانت أمام إفريقيا الوسطى، حيث سجلت هاتريك وقتها".

وكشف عن سر احتفاله الشهير بالأهداف، قائلاً: "أحاول إسكات الناس التي تتكلم ولا تريد أن تسكت، لذلك أضطر إلى تكرار الأمر، هذه أفضل احتفالية لي وتعجب جمهور النصر".

واستطرد "أصعب لحظة هي الإصابات وهي العدو الأول للاعب. لا أنسى إصابتي الأصعب في حياتي مع نادي الريان القطري، إذ تعرضت لكسر ثلاثي، وقتها أخبرني الطبيب أنني لن أعود للملاعب مرة أخرى، لكني بعدها فكرت فقط أنني كيف أعود للمشي، وتخطيت تلك المرحلة الصعبة وعدت في أفضل حال، وبعد سنة واحدة كنت هداف الدوري السعودي التاريخي".

وتابع "عقب مباراة الباطن الأخيرة بالدوري، دمعت عيني تلقائياً، فقد كنت قبل سنة واحدة طريح الفراش، ثم حققت هذا الإنجاز التاريخي بالدوري السعودي، وحصدنا لقب الدوري، وكانت أجمل مباراة لعبتها وليلة لا تنسى".

واختتم "أنا راض عن مسيرتي، ولدي طموح كبير للمستقبل، وأتمنى أن يصبح نجلي محمد أفضل مني في كل شيء، وأن يكون صالحاً وقدوة، ويلعب في نادي النصر ويُحطم أرقامي".النصر عبدالرزاق حمدالله

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قرار جديد من السعودية بشأن تأشيرات الوافدين (تفاصيل)

قرار جديد من السعودية بشأن تأشيرات الوافدين (تفاصيل)

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت

السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت