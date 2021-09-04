أخبار عاجلة

بداية من اليوم .. تقديم تظلمات وفحص أوراق إجابات الثانوية العامة الإضافية (الرابط ) -
استعدادت بمطار مرسي علم لاستقبال ٧٠ رحلة خلال الأسبوع الجاري -
تخصيص 30 فدان لاقامة فرع لجامعة الأزهر بجنوب سيناء -
ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو) -
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لاعبان عربيان في قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ كرة القدم.. تعرف عليهم

Print
لاعبان عربيان في قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ كرة القدم.. تعرف عليهم لاعبان عربيان في قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ كرة القدم.. تعرف عليهم

لاعبان عربيان في قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ كرة القدم.. تعرف عليهم

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف على المستوى الدولي عبر التاريخ، برصيد 111 هدفاً أحرزها خلال 180 مباراة خاضها حتى الآن مع منتخب البرتغال.

وانفرد رونالدو (36 عاماً) بالرقم القياسي العالمي كأفضل هداف في تاريخ منتخبات الرجال لكرة القدم، بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز على ضيفه الإيرلندي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء الماضي، وذلك ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وأحرز النجم البرتغالي هدفي بلاده في تلك المباراة ليرفع رصيده إلى 111 هدفاً، ليفك شراكته مع المهاجم الإيراني المعتزل علي دائي الذي سجل 109 أهداف خلال مسيرته الدولية.

ويدخل لاعبان عربيان قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ كرة القدم حتى الآن، وهما أسطورة الكرة العراقية المعتزل حسين سعيد برصيد 78 هدفاً في 137 مباراة، والمهاجم الحالي للمنتخب الإماراتي علي مبخوت برصيد 76 هدفاً في 92 مباراة حتى الآن.

وفيما يلي قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلاً للأهداف على مستوى منتخبات العالم لكرة القدم للرجال:

1- رونالدو (البرتغال) سجل 111 هدفاً في 180 مباراة

2- علي دائي (إيران) 109 في 149 مباراة

3- كختار داهاري (ماليزيا) 89 في 142 مباراة

4- فيرينتس بوشكاش (هنغاريا) 84 في 85 مباراة

5- جودفري تشيتالو (زامبيا) 79 في 111 مباراة

6- حسين سعيد (العراق) 78 في 137 مباراة

7- بيليه (البرازيل) 77 في 92 مباراة

8- علي مبخوت (الإمارات) 76 في 92 مباراة

9- ليونيل ميسي (الأرجنتين) 76 في 151 مباراة

10- ساندور كوتشيس (هنغاريا) 75 في 68 مباراة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في ذكراها العشرين.. تعرَّف على العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية

في ذكراها العشرين.. تعرَّف على العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية

"القصبي" وريم عبد الله في حلقة خاصة في "من سيربح المليون"

"القصبي" وريم عبد الله في حلقة خاصة في "من سيربح المليون"

لإرشاد التائهين.. إنارة موارد المياه بالنفود من حائل إلى الجوف

لإرشاد التائهين.. إنارة موارد المياه بالنفود من حائل إلى الجوف

ميدان مهرجان الهجن بلا تشوُّه بصري.. زُيِّن بالأعلام والأشجار والخرسانة الملونة

ميدان مهرجان الهجن بلا تشوُّه بصري.. زُيِّن بالأعلام والأشجار والخرسانة الملونة