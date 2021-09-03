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حادث يخرج محمود بكر لاعب منتخب الدراجات من نهائي بطولة العالم

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حادث يخرج محمود بكر لاعب منتخب الدراجات من نهائي بطولة العالم حادث يخرج محمود بكر لاعب منتخب الدراجات من نهائي بطولة العالم

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تعرض محمود بكر لاعب منتخب الدراجات لحادث خلال نهائي سباق النقاط رجال في بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، والتي تستضيفها في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجارى، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية.

ومنع الحادث اللاعب محمود بكر من استكمال السباق رغم أنه كان يحتل المركز الاول في سباق الـ 25 كم «100 لفة»، وتم نقل اللاعب للمستشفى للخضوع للآشعة ومعرفة حجم إصابته وكشف التشخيص الاولي اصابته في الحوض والرقبة مما اصاب الجماهير المتواجدة بحزن شديد وصدمة خاصة ان اصابة محمود يكر قوية وكان اللاعب ينافس على الميداليات الاولي في هذا السباق.

وأقيم السباق بمشاركة 24 لاعبا بسباق النقاط 25 كم «100 لفة».

وكان محمود بكر لاعب منتخبنا الوطني لناشئي الدراجات قد تصدر التصفية الأولى لسباق النقاط 15 كم «60 لفة» والتي أقيمت في القترة الصباحية برصيد 66 نقطة وهو أعلى مجموع نقاط في التصفيتين، وتصدر محمود التصفية بفارق كبير من النقاط عن السويسري ايمانويل فويتريش صاحب المركز الثاني بـ 48 نقطة بينما جاء الفرنسي جريجوري بوفريولت في المركز الثالث 48 نقطة، كما تأهل من تلك التصفية 9 لاعبين آخرين إلى جانب هذا الثلاثي ،وتأهل من التصفية الثانية للسباق ذاته 12 لاعباً.

المصرى اليوم

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