محاضرات لذوي الاحتياجات الخاصة وتكريم الأدباء بأسيوط

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كرم مدير عام فرع الثقافة بأسيوط، الشاعر مدثر الخياط، رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط، بمنحه درع الثقافة، تقديرًا لجهوده المتميزة في دعم الحراك الثقافي والأدبي، والشعراء «محمد شافع مدير إدارة الخدمات الثقافية بالفرع، على عبدالرازق، محمد دسوقي قبيصي، احمد نادي بهلول، شرقاوي عبدالعليم، صبره سالم صبره، والدكتور ناصر عبدالراضي، فاروق عبود الابنوبي، ود. اسماء عبدالرحمن أستاذ بكلية الآداب بجامعة أسيوط، بمنحهم شهادات تقدير وذلك لتحملهم أعباء نوادي الأدب خلال عامين متتاليين في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا، وقد حضر التكريم لفيلف من الشعراء والمثقفين بالمحافظة.

أشاد مدير عام الثقافة بأسيوط خلال كلمته بجهود الشعراء، تقديراً لدورهم البارز في إثراء المحتوى الثقافي والأدبي بأسيوط ودعمهم المتواصل للمواهب الشابة، التي تم اكتشافها خلال القوافل الثقافية التي أقيمت في فترة جائحة كورونا، وعدم توقف الأنشطة الأدبية وبثها عبر الاونلاين للجمهور، موجهاً كلمة شكر لكل أدباء الصعيد الثقافى لدعمهم المتواصل للأدب في محافظة أسيوط.

أقام قصر ثقافة أسيوط محاضرة تثقيفية بعنوان «دور الفن في تنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة» قدمها ا.د ممدوح الكوك استاذ النحت بكلية الفنون الجميلة باسيوط، والذي تناول الحديث حول أهمية ترسيخ ثقافة الفن المبسط لذوي الاحتياجات الخاصة، ودعمهم المتواصل واكتشاف المواهب الفنية لديهم من خلال قصور الثقافة، وتشجيعهم على ممارسة الفن بكل أنواعه وتنمية مواهبهم.